El caso Chihuahua y la operación de agentes de la CIA en su territorio llegó al Pleno del Senado de la República, donde la mayoría oficialista se rasgó las vestiduras por el desaire que les hizo la gobernadora Maru Campos, al no acudir al llamado de los senadores, por lo que ahora la quieren linchar, como dejó en claro la morenista Malú Mícher.

“Estamos aquí para hablar de Lady CIA. De la señora que además de no venir, de incumplir una invitación que le hace el Senado de la República, se da el lujo de violar el artículo 40 y otros más de la Constitución. ¿Qué sigue? Hay dos vías la penal de la Fiscalía General de la República o el juicio político”.

En respuesta, la panista Lilly Téllez expresó.

“El fondo del asunto en el caso Chihuahua es el combate al crimen organizado, no vengan con que es la soberanía, si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles y protegen aquí al padrino de la Barredora, Adán Augusto López”. (Por Arturo García Caudillo)