La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado presentó un balance de las reformas aprobadas en el periodo de sesiones que concluyó y destacó temas como la reforma que reduce a 40 horas la jornada semanal, la protección a jornaleros agrícolas para evitar su explotación y el respeto a sus derechos laborales.

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de dicha comisión Geovanna Bañuelos, calificó de positivas las reformas ya que uno de los principales ejes fue la promoción de un sistema de certificación laboral en el campo, orientado a elevar estándares y garantizar condiciones dignas para trabajadores agrícolas.

La propuesta plantea mecanismos para vincular la actividad productiva con el cumplimiento de derechos laborales, incluyendo seguridad social, formalización del empleo y respeto a condiciones básicas de trabajo.