El Senado dictaminará y votará este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se llevó a cabo el segundo día de audiencias públicas, de las cuales se derivarán algunas modificaciones.

Hoy, durante las audiencias, expertos analizaron temas sobre la ampliación de la demanda, cumplimiento y ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, aclaró que las comisiones dictaminadoras analizarán durante las próximas horas las propuestas y considerarán algunos cambios a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.