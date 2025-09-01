Alrededor de 320 mil empleos están en riesgo si México no impone aranceles a la importación de vehículos procedentes de Asia, asegura el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“El argumento nuestro, en esencia es: de 2020 a 2024 creció 83 por ciento el déficit de México respecto al conjunto de países estoy comentando. O sea, casi se duplicó en cuatro años y eso trajo como consecuencia en nuestro país, la pérdida empleos en varios sectores. Por ejemplo, industria textil y calzado son 130 mil empleos. Estimo que en la industria automotriz podrían estar en riesgo, si sigue esta tendencia, del orden de 320 mil empleos”.

El argumento de México, insiste, es comercial y tiene que ver con la estrategia del Plan México, es decir, producir más en el país para no depender del extranjero. (Por Arturo García Caudillo)