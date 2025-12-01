A pesar de cancelar servicios de alimentación con el argumento de que el costo de los contratos implicaban corrupción, el Senado aumentó en 40 por ciento el presupuesto que destina a las comidas y cafetería de los senadores, al pasar de más de 13 millones en 2024 a casi 19 millones de pesos en 2025.

Hasta el 2024, el Senado entregó contratos a dos empresas para proveerle del servicio de comidas dentro y fuera de sus instalaciones.

Este año decidió contratar solo a la empresa Mobiliarios Mifflin SA de CV, y aumentaron los gastos sin explicación alguna.