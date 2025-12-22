Camiones, camionetas y vehículos estacionados hasta en doble fila, banquetas obstruidas, calles cerradas sin autorización; todo esto es una negativa consecuencia del tianguis que se apodera de los espacios en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, así lo denuncia para Notisistema un vecino, es Carlos Alberto.

“Reportar que aquí en la colonia San Pedrito, Tlaquepaque, se pone un tianguis y vean cómo están las calles, estacionados hasta en sentido contrario y es un caos, ya se andan peleando por los lugares y todo eso, es un caos vial aquí, esto pasa cada 8 días y ahora con el tianguis navideño se puso peor, hasta pleitos ha habido, peleas y todo por los lugares.”

Calles como Francisco Sarabia, Agua Dulce y Mata Redonda son las más agandalladas por el tianguis de cada domingo. (Por Gustavo Cárdenas)