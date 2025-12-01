El Senado de la República recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, anunció en redes sociales la llegada del proyecto, al que calificó como una medida “histórica” que atiende una demanda añeja de las personas trabajadoras.

Castillo destacó que la propuesta representa un avance hacia condiciones laborales más justas y equilibradas, y subrayó la sensibilidad de la mandataria frente a las necesidades del país.

La iniciativa marca el arranque del proceso legislativo en la Cámara Alta, donde comenzará su análisis y discusión en comisiones antes de ser votada en el Pleno.