El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el frente frío 18 generará un marcado descenso de temperaturas y condiciones invernales severas el fin de semana.

Las madrugadas del jueves al lunes podrían registrar mínimas de entre 10 y 5 grados Centígrados bajo cero, así como heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, presentará también temperaturas heladas.

El sistema permanecerá estacionario, mantendrá lluvias y ambiente muy frío en la mayoría del país.