La Cámara de Senadores recibió la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar la investigación y la tipificación del delito de feminicidio en México confirma la presidenta de la Mesa Directiva de Laura Itzel Castillo.

Dicha iniciativa pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política para que se faculte al Congreso de la Unión para expedir la “Ley General en materia de Feminicidio”.

Dicha reforma contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se implementa en turno continuado; se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes.