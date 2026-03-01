La República Democrática del Congo se convirtió en el invitado 47 al Mundial 2026 al vencer esta tarde en tiempos extras por 1-0 a Jamaica en el estadio de las Chivas, tras haber empatado a cero en los 90 minutos reglamentarios. Al minuto 100 Axel Tuanzebe marcó el solitario gol del encuentro para la victoria y la clasificación de los africanos en la final del Repechaje Intercontinental.

La única participación del Congo en una Copa del Mundo había sido en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. Para este Mundial, los congoleños se integrarán al Grupo K y competirán al lado de Portugal, Uzbekistán y Colombia. (Por Manuel Trujillo Soriano)