Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, son las integrantes de la terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, para que de ahí surja la nueva fiscal General de la República.

“La terna, son tres mujeres. —Solamente preguntarle por qué consideró a tres mujeres y no a ningún hombre. —Pues porque es tiempo de mujeres”.

De hecho, la lista fue enviada por la Consejería Jurídica de Presidencia a la Secretaría de Gobernación y reenviada inmediatamente al Senado de la República, que hoy la someterá a consideración y a votación del Pleno. (Por Arturo García Caudillo)