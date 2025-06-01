La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.25 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 3 centavos comparado con la jornada de ayer.

A decir de expertos financieros, este miércoles el peso mexicano se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta.