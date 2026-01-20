Tras confirmar que este lunes llegó a la Cámara Alta la propuesta del Ejecutivo, esta misma semana se procesará el nombramiento del ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como nuevo embajador de México ante la Gran Bretaña, así lo informa la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Llegó ya lo que sería la propuesta de nombramiento para que el doctor Gertz Manero sea el embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña y esto se va a procesar en la Comisión Permanente, tendrá que reunirse lo que es la Comisión de Política, donde se ve política nacional e internacional. Esta comisión la preside nuestra compañera la senadora Verónica Camino Farjat. Esto se hará en el transcurso de esta semana”.

Por tanto, a más tardar la próxima semana este nombramiento será ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente. (Por Arturo García Caudillo)