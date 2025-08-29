Luego de la trifulca registrada el pasado martes (en la foto) entre el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, la Comisión Permanente regresará a sesión, de cara a la renovación de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

La sesión está convocada para este viernes; sin embargo, legisladores de Acción Nacional señalaron que no acudirán al recinto legislativo.

La senadora morenista Laura Itzel Castillo, quien se perfila como la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que tiene toda la fortaleza para sacar adelante los trabajos en la Cámara alta.