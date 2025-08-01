La Secretaría de Salud del Estado de Colima confirmó un caso de rabia humana en un paciente originario de Tonila, Jalisco, quien lamentablemente perdió la vida en territorio colimense tras haber sido agredido por un animal.

El ataque ocurrió a mediados de mayo en Jalisco y días después el hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordedura, por lo que fue ingresado a un hospital privado de Colima.

Posteriormente, el 17 de agosto fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del IMSS en Colima, donde pese a la atención médica falleció.

Apenas el pasado 24 de agosto, una adolescente de 17 años, residente del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, falleció de rabia tras ser atacada por un zorrillo.