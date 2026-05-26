El senador Enrique Inzunza Cázarez y el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República en Sinaloa para declarar por las acusaciones emitidas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Almanza Avilés rechazó cualquier relación con grupos delictivos y aseguró estar dispuesto a comparecer incluso ante autoridades estadounidenses.

La investigación de fiscales de Nueva York señala a varios funcionarios sinaloenses por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa mediante protección e intercambio de información.

Entre los delitos atribuidos al senador morenista figuran narcotráfico, conspiración y delitos relacionados con armas.

De ser hallado culpable en tribunales estadounidenses, podría enfrentar penas de hasta cadena perpetua.