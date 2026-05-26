El vicefiscal General de Sinaloa con licencia, Damaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la Fiscalía General de la República.
A su salida, dijo tener confianza en las instituciones y subrayó que debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, pero que se siente tranquilo y espera que se concluyan los trabajos respectivos de acuerdo con lo que marca la ley.
Parco en sus declaraciones, Castro Zaavedra, quien el pasado 5 de mayo presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo, señaló que acudió en respuesta a la notificación que recibió.
Vicefiscal de Sinaloa declara ante la FGR por acusaciones de EU
El vicefiscal General de Sinaloa con licencia, Damaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la Fiscalía General de la República.