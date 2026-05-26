El vicefiscal General de Sinaloa con licencia, Damaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la Fiscalía General de la República.

A su salida, dijo tener confianza en las instituciones y subrayó que debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, pero que se siente tranquilo y espera que se concluyan los trabajos respectivos de acuerdo con lo que marca la ley.

Parco en sus declaraciones, Castro Zaavedra, quien el pasado 5 de mayo presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo, señaló que acudió en respuesta a la notificación que recibió.