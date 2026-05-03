El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció en Badiraguato Sinaloa, luego de ausentarse del Senado el pasado 29 de abril en medio de acusaciones en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de redes sociales, el legislador aseguró encontrarse en su comunidad y adelantó que retomará actividades el 6 de mayo con el inicio de la Comisión Permanente.

“Muy buenas tardes, las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo venir los fines de semana a llenarme de energía del monte. Esta semana, el día miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente, ahí nos vemos”.

A diferencia de otros funcionarios señalados, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Inzunza no ha solicitado separarse del cargo.

No obstante, afirmó que acudirá ante las autoridades competentes en caso de ser requerido.