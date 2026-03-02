Hasta en tanto no conozcamos el documento, lo mejor es ser prudentes, serenar nuestros ánimos y después definir nuestra postura, dice el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, en relación a la inminente llegada al Congreso, de la reforma electoral.

“No, nosotros vamos a tener nuestras reuniones plenarias, ahí hay un debate abierto de compañeras y compañeros responsables y no vamos a tomar una decisión en tanto no tengamos la iniciativa, ayer lo comenté en el chat de los compañeros, hay que ser prudentes, hay que serenar nuestros ímpetus, legítimos que todos tenemos, y esperar a que se tenga el documento. Ya faltan unas horas, hay que tenerlo, hay que ver primero cuál es la cámara de origen”.

Incluso hay que esperar, señala, a ver cuál es el procesamiento que se le da en comisiones y por ello reitera su llamado a la prudencia. (Por Arturo García Caudillo)