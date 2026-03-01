El Real Madrid sufrió otra dolorosa derrota al ser superado 1-0 por el Getafe en el Santiago Bernabéu, en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España.

Contra todos los pronósticos, los Azulones se impusieron con solitario tanto de Martín Satriano, para sumar 32 puntos y ascendieron varios lugares para colocarse ahora en el decimo-primer lugar de la tabla general.

Mientras que, con este nuevo descalabro, el cuadro “Merengue” que ya había perdido frente al Osasuna, se quedó rezagado en 60 puntos, por 64 del líder, Barcelona. (Por Manuel Trujillo Soriano)