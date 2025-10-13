Ante la emergencia en cinco estados, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, propone que los senadores aporten una quincena de su salario para apoyar a los damnificados.

“De los recursos que sean aportados por los senadores y senadoras de la República que estamos considerando que sea una quincena del salario, pues también es para comprar lo necesario, pueden ser picos, palas, en fin, vamos a ver, de acuerdo a los requerimientos que nos planteen, y directamente esto será en especie, con las facturas, ya específicamente, de lo que se vaya a comprar”.

Esta propuesta será sometida a la consideración del Pleno de la Cámara Alta y no será obligatoria. Lo que se obtenga será entregado en especie a la Sedena. Lo anterior se informó durante la instalación del Centro de Acopio del Senado. (Por Arturo García Caudillo)