De enero a septiembre el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco realizó 100 procuraciones de órganos y tejidos en diferentes unidades hospitalarias

Se trata de acciones que se realizan para extraer órganos, tejidos y células de un donante fallido para ser trasplantados a otra que lo necesita.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional 46, David Alejandro Corona, indicó que 75 correspondieron a donaciones derivadas de paro cardio-respiratorio y 25 a muerte encefálica.

Cabe recordar que en Jalisco, más de seis mil personas están en lista de espera de un órgano, en su mayoría riñón.