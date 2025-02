Por mayoría, el Pleno del Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular el paquete de leyes secundarias en materia energética, mediante las cuales se fortalece a la CFE y a PEMEX. Sin embargo, la oposición consideró que por el contrario, más bien se abrirán las puertas a una mayor corrupción y las gasolinas seguirán costando más, como explica el coordinador de MC, Clemente Castañeda.

“Consideramos que es una reforma que no garantiza precios accesibles ni a la electricidad y mucho menos al combustible; es una reforma que no combate en lo absoluto la corrupción, por cierto, hay muchos señalamientos en el régimen; es una reforma que no garantiza la cobertura energética del país; y es una reforma que ligeramente se compromete, por lo menos de manera enunciada con energías alternativas, pero no vemos un compromiso real de la política energética con las futuras generaciones”.

El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)