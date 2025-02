El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, advierte que de la larga lista de 60 jugadores que proporcionó, nadie está seguro ni descartado para el juego ante Canadá del Final Four de la Concacaf Nations League que será el 20 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y también habló del retorno de Hirving el “Chucky” Lozano.

“De eso se trata de sentirse orgulloso, de sentir a tu afición que se sienta identificada, crear una identidad con la gente y volver a recuperar esas ganas de estar en la Selección Mexicana y Hirving las tiene; vi su debut e iré a verlo a San Diego al Siguiente partido y hablaré con el, nadie tiene el lugar seguro, nadie está descartado evidentemente y hablaré con él porque si me interesa mucho que no venga nadie a fuerza que venga con ganas, con el orgullo de representar al equipo mexicano y al país”.

Dijo por otro lado el “Vasco”, que antes de pensar en enfrentar a Estados Unidos en la final primero deben eliminar a Canadá. Aguirre asistió a una conferencia que organizó la Concacaf en los Ángeles y en la que también estuvieron presentes el entrenador de Canadá,Jesse Marsch; Thomas Christiansen técnico de Panamá y Oguchi Onyewu representando al equipo de las Barras y las Estrellas. (Por Manuel Trujillo Soriano)