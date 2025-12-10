Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley General de Economía Circular, gracias a la cual se impulsará la protección del medio ambiente a través del reuso, el reciclaje y otras acciones, como explica el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes.
“Para nosotros es fundamental que este objetivo quede claro: reducir al mínimo la generación de residuos y la carga contaminante, para poderle cumplir al medio ambiente. Finalmente, como presidente de la Comisión de Economía quiero destacar que esta ambiciosa transformación se llevará a cabo con responsabilidad fiscal, pues las erogaciones que se generarán se realizarán a través del presupuesto aprobado para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)
