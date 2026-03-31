Contrario a lo que ocurre con sus contrapartes estadounidenses, el Poder Legislativo de México sí está consciente de la importancia del TMEC, asegura el senador del Verde, Waldo Fernández.

“Mientras en México estamos trabajando en un proceso de integración con los Estados Unidos y Canadá, que fijamos aranceles en el Poder Legislativo para evitar las importaciones desleales a nuestro país, algunas voces de congresistas y senadores en los Estados Unidos piden acciones de proteccionismo que lo único que hacen es perjudicar al consumidor en los Estados Unidos y beneficiar directamente a China y a estos países asiáticos”.

Y es que, añade, algunos legisladores de Estados Unidos piden que a través del capítulo 232 se proteja al mercado estadounidense, sin darse cuenta que el TMEC trae beneficios para los tres países. (Por Arturo García Caudillo)