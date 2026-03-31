Con el propósito de disminuir los incendios forestales y vigilar caminos, senderos y áreas protegidas durante el periodo vacacional y de estiaje, el gobierno de Tlajomulco creó brigadas comunitarias, quienes recorrerán el territorio boscoso para evitar amenazas de fuego y proteger el medio ambiente local, es voz de la fiscal ambiental del municipio, Verónica Delgado.
“Esta es una campaña estratégica, tanto de comunicación como de acción en territorio, para sensibilizar a la ciudadanía y establecer restricciones de acceso a nuestras principales áreas naturales protegidas, que son dos de los pulmones más importantes de Jalisco: Cerro Viejo y el Bosque La Primavera”.
La multa por provocar incendios forestales puede ascender hasta el millón 170 mil pesos en Tlajomulco. (Por Gustavo Cárdenas)
Tlajomulco activa brigadas comunitarias contra incendios forestales
Con el propósito de disminuir los incendios forestales y vigilar caminos, senderos y áreas protegidas durante el periodo vacacional y de estiaje, el gobierno de Tlajomulco creó brigadas comunitarias, quienes recorrerán el territorio boscoso para evitar amenazas de fuego y proteger el medio ambiente local, es voz de la fiscal ambiental del municipio, Verónica Delgado.