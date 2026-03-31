Con el propósito de disminuir los incendios forestales y vigilar caminos, senderos y áreas protegidas durante el periodo vacacional y de estiaje, el gobierno de Tlajomulco creó brigadas comunitarias, quienes recorrerán el territorio boscoso para evitar amenazas de fuego y proteger el medio ambiente local, es voz de la fiscal ambiental del municipio, Verónica Delgado.

“Esta es una campaña estratégica, tanto de comunicación como de acción en territorio, para sensibilizar a la ciudadanía y establecer restricciones de acceso a nuestras principales áreas naturales protegidas, que son dos de los pulmones más importantes de Jalisco: Cerro Viejo y el Bosque La Primavera”.

La multa por provocar incendios forestales puede ascender hasta el millón 170 mil pesos en Tlajomulco. (Por Gustavo Cárdenas)