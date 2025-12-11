La fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada ex líder del Cártel de Sinaloa, fue fijada para el próximo 13 de abril de 2026, a las 10:00 horas, conforme a la minuta actualizada de la corte de Brooklyn, Nueva York.

La determinación del juez Brian Cogan, al frente del caso contra el capo mexicano, llega luego de la solicitud de la defensa para posponer 90 días la imposición de la condena, debido a que le ha sido complicado completar un informe previo a la sentencia, debido a la violencia que hay en México.

La Defensa busca que la condena impuesta a Zambada, que potencialmente es de prisión de por vida, sea reducida lo más posible a través de cartas de familiares, amigos y gente cercana al acusado.