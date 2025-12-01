La Secretaría de Transporte (Setran) informó que este viernes doce de diciembre, entre las ocho y las diez de la mañana, se aplicarán ajustes temporales a diversas rutas del transporte público en Zapopan debido a una rodada ciclista. El contingente partirá de los alrededores de la Basílica de Zapopan y concluirá en la zona de El Palomar, con un recorrido que incluye avenidas como Hidalgo, Constitución, Anillo Periférico Poniente y Adolfo López Mateos Sur.

Como consecuencia, varias rutas detendrán momentáneamente su servicio o tendrán desvíos mientras avanza el evento. Entre las líneas afectadas se encuentran diferentes rutas alimentadoras (C) y troncales (T, V, A) de Mi Macro Periférico, así como unidades de la Ruta López Mateos.

Setran recomendó a los usuarios planear con anticipación sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la dependencia para conocer los detalles específicos de los desvíos. (Por Edgar Flores Maciel)