La audiencia para la sentencia de Ismael Zambada García, el fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa, fue pospuesta poco más de un mes, de acuerdo con información de la corte federal de los Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York.

La sentencia estaba programada para este 13 de abril y fue reprogramada para el 18 de mayo.

El abogado de Zambada aseguró que la elaboración del memorándum de sentencia por parte de la defensa se ha complicado debido a la violencia que se ha registrado en Sinaloa derivada del secuestro de su cliente, quien fue entregado en manos de autoridades estadunidenses por Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, uno de los hijos del ex líder y también fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.