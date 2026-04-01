Petróleos Mexicanos aún no determina cuál fue la causa del incendio de ayer en la refinería de Dos Bocas, explica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El día de ayer, todavía está por determinarse la causa, probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora. Ahí donde está almacenado, justo el que estaba saliendo de la coquizadora, el primer almacén de coque, ahí es donde se presenta este incendio que fue controlado realmente en dos horas, dos y media, de inmediato llegaron todos los servicios de emergencia, están muy bien preparados, el propio Pemex, Secretaría de Marina, que es quien resguarda la refinería, y también llegó, posteriormente, personal de Defensa para poder ayudar y siempre estuvo atento el gobierno del estado”.

Asegura que no hubo mayores daños, excepto en el almacén que se incendió y tampoco se reportan lesionados. (Por Arturo García Caudillo)