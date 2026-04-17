La Fiscalía de Jalisco informó que Juan José “N” fue sentenciado a 16 años y dos días de prisión por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, en hechos ocurridos durante 2022 en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía Especializada, el agresor se valió del vínculo familiar con la víctima nieto de su pareja sentimental y utilizó un arma blanca para amenazarlo de muerte, así como a su familia, sometiéndolo a diversos abusos entre agosto y diciembre de ese año.

El proceso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el que el acusado reconoció su culpabilidad ante el peso de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez de control le impuso el pago de 42 mil pesos por concepto de reparación integral del daño. (Por Edgar Flores Maciel)