El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, ofreció una disculpa pública a la reportera Isaura López, luego de un intercambio en el que fue señalado por intentar limitar su derecho a cuestionar y por emitir comentarios descalificadores durante una entrevista.

“Déjame atender los medios que preguntan algo que sí vale la pena. No, sí te voy a contestar por educación, exclusivamente por educación, – Me está cortando – No, no te estoy cortando, pero no te voy a seguir contestando preguntas que realmente no tienen sentido, por qué Canal 44 se está empeñando en seguirnos golpeando, golpeando y golpeando. Así están, así están tristemente”.

Tras la polémica, Frangie utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa, en la que aseguró que respeta el trabajo periodístico y que mantendrá una relación cordial con los medios de comunicación. (Por Edgar Flores Maciel)