El fiscal del estado Salvador González de los Santos, reveló este jueves que se consiguió una sentencia de 27 años en contra de Álvaro “N”, un profesor de natación acusado de haber abusado sexualmente de varios niños.

“Las investigaciones confirmaron que durante el año de Julio del 2018, la víctima fue a usada en repetidas ocasiones por un hombre que se desempeñaba como maestro, al interior de una escuela de natación en la colonia El Colli Urbano. Como resultado de las diligencias ministeriales y la integración sólida de pruebas que se aportaron, la representación social logró acreditar la probable responsabilidad de Álvaro “N”, procediendo a su captura y puesta a disposición con el órgano jurisdiccional”.

El fiscal destacó la labor ministerial para llevar el proceso jurídico perfectamente hasta conseguir la sentencia. (Por Edgar Flores Maciel)