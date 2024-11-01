Este 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, por lo que el sector magisterial espera que el aumento salarial que se anuncia cada año sea de por lo menos 13 por ciento, indica el secretario general de la sección 47 del SNTE, Illich González.

“El marco de referencia de la propuesta salarial parte del incremento al salario mínimo, este año como ustedes saben el incremento al salario mínimo fue del 13 por ciento. Nuestro dirigente nacional está empujando para que llegue a ese 13 por ciento. Cualquier incremento que sea de dos dígitos, porque ha habido incrementos importantes en los últimos años, nos ayuda a ir recuperando este esquema. Hay que tomar en cuenta algo, un maestro, un docente de una plaza de jornada, con una sola plaza gana 18 mil 500 pesos, antes de que le quiten impuestos”.

Illich González asevera que el salario profesional de un profesor de jornada debería ser de alrededor de 28 mil pesos mensuales, por lo insistirán en este nivel de ingreso, así como en mejoras a sus condiciones laborales. (Por Gricelda Torres Zambrano)