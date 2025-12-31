Moisés Absalón “N” y Alba Marisol “N”, exempleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, fueron sentenciados a más de dos años de prisión y a una inhabilitación de veinticuatro años para ejercer cargos públicos, al ser encontrados culpables del delito de abuso de autoridad.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Jazmany Lepe Soltero, mediante un procedimiento abreviado. De acuerdo con la resolución judicial, los exfuncionarios crearon entre dos mil veintiuno y dos mil veintitrés una empresa particular para rentar, como si fueran propios, dos salones de eventos pertenecientes al IPEJAL.

Las investigaciones establecieron que, a través de un esquema de dobles contratos, los sentenciados cobraban a los usuarios montos que duplicaban el precio oficial, apropiándose del excedente económico generado por dichas operaciones.

La condena incluye la reparación del daño al IPEJAL por un monto de novecientos sesenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos, además de un donativo de treinta mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil y el pago de una multa. La indagatoria fue iniciada en dos mil veintitrés por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tras la presentación de una denuncia anónima. (Por Edgar Flores Maciel)