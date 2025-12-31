Luego de la aprobación del aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, que será de $14 pesos a partir del mes de abril del 2026, el secretario de Transporte en la entidad, Diego Monraz, justificó que el nuevo costo se respetará como mínimo por 5 años, es decir, hasta el 2030, sin que haya otro ajuste.

“Que a partir del 2026, 27, 28, 29 y todo el 30 va a ser la misma tarifa del transporte público; esto genera certeza a los usuarios, y también a los transportistas, que también tienen que pagar todos los insumos. Son tres indicadores los que el comité de tarifas metió a la fórmula, que también está en la ley, y los indicadores son salarios, que ha venido aumentando en salario mínimo; segundo, los combustibles, todos sabemos cómo la gasolina y diésel no han detenido su crecimiento en sus precios; y tercero, la inflación del sector del transporte público”.

Diego Monraz también defendió que, pese al aumento a 14 pesos, la tarifa se mantiene como una de las más bajas en todo el país. (Por Gustavo Cárdenas)