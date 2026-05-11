Luego de una reunión de más de cinco horas, la Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás a la medida acordada el jueves pasado y por tanto, el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios, concluyendo las clases el próximo 15 de julio, tal y como estaba previsto originalmente.

Esta decisión se tomó “por empatía con las familias y en beneficio de las infancias, luego de la discusión entre estados”, como explica la secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina.

“Y con un acuerdo que permite que nuestro calendario escolar se mantenga y también que de acuerdo a las regiones o situaciones extraordinarias se adapte, siempre y cuando cumplamos con los 180 días de clases”.

El acuerdo fue votado por unanimidad. (Por Arturo García Caudillo)