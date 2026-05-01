El gobierno de México reiteró su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender la problemática de desaparición de personas, durante la presentación de un informe elaborado por el organismo internacional.

Autoridades de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores afirmaron que la coordinación con la CIDH refleja el compromiso del Estado mexicano con la atención a víctimas y familiares. La presentación fue encabezada por la relatora para México, Andrea Pochak.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, destacó acciones como la reforma legislativa de 2025 y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Además, el gobierno federal señaló avances en investigación inmediata, fortalecimiento forense y ampliación de capacidades de búsqueda.