El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para acelerar la instalación de mesas de diálogo y alcanzar acuerdos antes del inicio del Mundial de Futbol 2026.

Al término de un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario reconoció que existe disposición de la disidencia magisterial para escuchar propuestas, pero advirtió que el tiempo es limitado para avanzar en temas pendientes, entre ellos posibles modificaciones relacionadas con la Ley del ISSSTE de 2007.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las negociaciones continúan, aunque no descartó que puedan registrarse movilizaciones durante el Mundial.

Indicó que el gobierno mantiene apertura al diálogo, pero subrayó que los acuerdos requieren voluntad de ambas partes.