Confía la presidenta Claudia Sheinbaum en que las amenazas de la CNTE de boicotear el Mundial de Futbol no llegarán a cumplirse.

“Vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender, hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí. La mayoría de los maestros están en clases, la mayoría de las escuelas y vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela y de Mario Delgado. —¿Habrá tiempo para negociar todo esto y despresurizar? —Pues yo confío en que salga adelante las pláticas, vamos a confiar en que salga adelante las pláticas. Vamos a confiar en ello”.

Y es que este lunes se lleva a cabo el paro nacional anunciado por la disidencia magisterial, al tiempo que se mantiene el plantón a unas cuadras del zócalo capitalino y se realiza una nueva marcha desde el Ángel de la Independencia con la presencia de maestros de Oaxaca y otros estados. (Por Arturo García Caudillo)