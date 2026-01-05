El piloto jalisciense, Sergio “Checo” Pérez declaró a Cracks Podcast, que ser compañero de Max Verstappen en la escudería Red Bull, es el peor trabajo que hay en la Formula UNO.

“Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado no, porque ser compañero de Max, ya sólo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos y bueno, todo mundo se olvido no, cuando yo llegue a Red Bull empecé a tener resultados y todo mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento, no y yo era muy consciente a lo que llegaba, llegaba a Red Bull y me ponen a competir contra uno de los mejores de la historia y cuando me siento a platicar con Christian me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecta ha sido creado para Max, Max es nuestro talento”.

Aseguró que no le asusta lo que pueda venir con Cadillac en la próxima temporada por que ya le ha tocado vivir de todo en la Formula Uno. Por cierto que Cadillac anunció que el chino Zhou Guanyu será su tercer piloto en su temporada de debut en la máxima velocidad.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.