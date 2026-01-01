El Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco (SAMU) atendió 160 mil 610 emergencias mediante ambulancias durante 2025, lo que representó un incremento estimado de entre 8 y 10 por ciento respecto al año anterior.

Además, la institución realizó 19 mil 663 regulaciones médicas, más de mil 100 traslados terrestres y 70 aéreos, para un total de 182 mil 129 intervenciones.

La flota del SAMU incluye Unidades de Terapia Intensiva Móvil equipadas con tecnología de última generación, entre ellas ventiladores, ultrasonido portátil y laboratorio móvil.

El helicóptero institucional se utiliza para reducir tiempos de respuesta y acceder a zonas de difícil geografía.

Un caso reciente fue el traslado aéreo de un recién nacido con hidrocefalia desde Puerto Vallarta hacia el Área Metropolitana de Guadalajara para una intervención quirúrgica.

El organismo mantiene coordinación operativa con el C5, servicios médicos municipales, Cruz Roja y hospitales de tercer nivel, y ya prepara su estrategia para la atención prehospitalaria durante el próximo Mundial de Fútbol. (Por Edgar Flores Maciel)