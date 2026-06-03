La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, asegura que será el Tribunal Electoral el ente encargado de determinar en qué momento aplicar la reforma para anular elecciones por injerencia del extranjero.

“El artículo 40 de la Constitución ya establecía, por supuesto, la prohibición de intervención extranjera en las elecciones mexicanas, de tiempo atrás. ¿Qué es lo novedoso? La consecuencia. Esa intervención puede derivar en una nulidad de la elección. ¿Quién toma esa determinación? Las autoridades electorales, los tribunales electorales. Finalmente la crítica es ‘se establecen causales ambiguas y discrecionales que abren la puerta a que cualquier cosa pueda interpretarse para anular una elección’. No es así”.

Esta modificación y las reformas al Poder Judicial y sobre verificación de candidaturas, que fueron aprobadas la semana pasada, se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación y ya entraron en vigor. (Por Arturo García Caudillo)