Al presentar las actividades y cronograma del FIFA Fan Festival a realizarse en la Zona Centro de Guadalajara durante los días de

mundial 2026, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, anunció que serán 39 días de actividades diurnas y vespertinas, además de la oferta de establecimientos nocturnos, lo que provocará una enorme derrama económica y turística en la ciudad.

“No todas las sedes mundialistas de las 16 tienen un escenario como este, ni van a tener 39 días de activaciones. Todos los

partidos van a ser transmitidos en el FIFA Fan Festival en Guadalajara en Plaza Liberación y los días que no hay partidos que son cinco vamos a tener conciertos, vamos a tener mucha fiesta, vamos a tener mucha diversión y atendiendo lo que decía la Secretaria de Turismo, esto va a dar más razones para ir a Guadalajara”.

Verónica Delgadillo aseguró que habrá funcionarios municipales capacitados para atender a los 65 mil turistas que se esperan al día en la Zona Centro de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)