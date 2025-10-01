El huracán Melissa, de categoría 5, avanza peligrosamente hacia el norte del Caribe y podría golpear con fuerza el oeste de Jamaica, advirtió el primer ministro Andrew Holness.

Con vientos de hasta 270 kilómetros por hora, la tormenta podría causar daños severos, ya que la infraestructura local no está preparada para resistir un fenómeno de esa magnitud.

Holness informó que se activarán fondos nacionales y seguros de emergencia para la recuperación, y que las agencias de seguridad y obras públicas están listas para actuar.

En Cuba, el Instituto de Meteorología alertó sobre intensas lluvias, marejadas e inundaciones en las provincias orientales, donde el ciclón podría tocar tierra la madrugada del miércoles.