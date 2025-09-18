Las vacaciones están a punto de llegar a su fin para el piloto tapatío Sergio Pérez, el cual en conferencia de prensa en Los Ángeles declaró los planes que tiene para los próximos días de cara a su regreso a la Fórmula 1 con la nueva escudería Cadillac.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica en Charlotte y en Inglaterra, ya voy a estar en el simulador la siguiente semana y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1 para trabajar y estar lo más preparados para el inicio de año”, dijo.

Dijo que en el mes de enero podrá ver el auto con el cual correrá en la temporada siguiente de la temporada en la máxima categoría del automovilismo. (Por Martín Navarro Vásquez)