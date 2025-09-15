El ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán “N”, enfrentará cargos federales por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

De acuerdo con la orden de aprehensión, la misma fue integrada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, así como de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Se prevé que en las próximas horas, el presunto líder de La Barredora, sea ingresado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.