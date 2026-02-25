El diputado federal con licencia, Sergio Mayer, dijo que no ha sido notificado sobre su suspensión de derechos partidarios en Morena, y aseguró que la próxima semana estará presente ante la Cámara de Diputados para retomar su actividad legislativa.

El también actor dijo que solicitó licencia por un tema económico, y aceptó que valió la pena asistir al reality de La Casa de los Famosos porque “esto le ayudó a seguir pagando los estudios de sus hijas”, puesto que aseguró, no vive de ser político.

​Sergio Mayer dijo que se metió de diputado para tener una representación y “hacer algo en nuestro país”, al igual que los demás legisladores, quienes dijo, muchos tienen negocios, despachos, son abogados, licenciados, doctores.