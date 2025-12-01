El director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, señaló que el organismo no descarta la contratación de deuda para financiar proyectos destinados a mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“¿Se requiere deuda? Sí, yo les mencionaba que ya tenemos proyecto ejecutivo para el acueducto sustituto y ya tenemos las ingenierías básicas para la planta potabilizadora número uno de Miravalle. Hoy se están haciendo los análisis financieros respectivos, se están buscando los financiamientos para ver cuál es la figura que más se necesita”.

El funcionario añadió que el organismo también analiza implementar un programa de prescripción de adeudos para atender la cartera vencida, la cual supera los 19 mil millones de pesos. (Por Marck Hernández)